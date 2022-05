Covid: Apple posticipa ritorno in ufficio 3 giorni settimana

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Apple posticipa il ritorno in ufficio tre volte a settimana per una recrudescenza dei casi di Covid-19 negli Stati Uniti. Come riporta Bloomberg, l'azienda prevedeva il ritorno dal 23 maggio il lunedì, martedì e giovedì ma la decisione è stata congelata. Al momento i dipendenti vanno a lavorare in presenza due giorni e sono tenuti a indossare le mascherine nelle aree comuni, per limitare la diffusione del virus che sta aumentando negli ultimi giorni. Anche ai dipendenti di 100 negozi è stato nuovamente richiesto l'uso della mascherina, requisito abbandonato a marzo quando i casi di coronavirus si sono allentati.

Negli Stati Uniti i dipendenti della Mela hanno iniziato a tornare in presenza a partire dall'11 aprile, malgrado le critiche di molti impiegati che avrebbero preferito continuare a lavorare da casa. La società aveva chiesto ai dipendenti di lavorare in ufficio da martedì prossimo per tre giorni, una politica di rientro criticata da diversi dipendenti che addebitano al pendolarismo una limitazione della produttività.

La società "per il momento" non ha fornito una nuova data sul rientro in tre giorni. (ANSA).