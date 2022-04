Apple: dipendenti guardano a sindacato, primo in negozi Usa

ANSA Lavoro - NEW YORK, 19 APR - I dipendenti di Apple vogliono creare un sindacato, il primo negli Stati Uniti per i punti vendita di Cupertino. I lavoratori del negozio di Grand Central a New York hanno avviato una raccolta firme e devono raggiungere la soglia del 30% dei dipendenti per qualificarsi per l'elezione che chiederà se si è a favore o meno di un sindacato.

"Grand Central è un negozio straordinario con condizioni di lavoro uniche che rendono necessario un sindacato per assicurare alla nostra squadra gli standard di vita migliori", si legge nella pagina web dei promotori dell'iniziativa, lanciata dopo i successi ottenuti in casa Amazon e Starbucks. Secondo indiscrezioni, i lavoratori chiedono con il sindacato un salario di 30 dollari all'ora e un aumento dei benefit. (ANSA).