Colao, daremo connettività garantita a tutte le scuole

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Stiamo affrontando tutto il tema delle connessioni. Abbiamo un piano per estendere le connessioni veloci a tutto il territorio". Così il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nel corso dell'incontro 'Innovazione didattica: i big data per disegnare la scuola di domani' organizzato da Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano e WeSchool. "Abbiamo chiuso in questi giorni - aggiunge - il piano scuole ed ora c'è una commissione che dovrà fare le valutazioni. Daremo una connettività garantita per 5-6 anni ad altissima banda a tutte le scuole, circa 10.000 plessi scolastici italiani. Questo è molto importante". (ANSA).