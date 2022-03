Huawei: +75,9% utili 2021 a 18 mld, malgrado sanzioni Usa

(ANSA) - PECHINO, 28 MAR - Huawei registra utili netti record nel 2021, in rialzo del 75,9% a 113,7 miliardi di yuan (circa 18 miliardi di dollari), malgrado l'effetto delle pesanti sanzioni Usa.

Il gruppo di Shenzhen, si legge in una nota, ha però accusato ricavi in frenata del 28,6%, a 636,8 miliardi di yuan (intorno ai 100 miliardi di dollari). (ANSA).