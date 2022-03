Ucraina: norma per regolare criptovalute, linfa a resistenza

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Il Ministero della Trasformazione digitale del governo ucraino ha firmato un nuovo disegno di legge sui beni virtuali, che include le criptovalute, strumento che sta diventando fondamentale per finanziare la restistenza.

Lo afferma un report del sito Coindesk, poi confermato da un tweet di Alex Bornyakov, viceministro della trasformazione digitale dell'Ucraina. Qualche giorno fa, il governo di Kiev ha lanciato il sito donate.thedigital.gov.ua per incanalare tutte le donazioni in valute digitali, l'obiettivo è raccogliere 200 milioni di dollari.

"La nuova legge è un'ulteriore opportunità per lo sviluppo del business nel Paese. Le società di criptovalute straniere e locali potranno adesso operare legalmente nei nostri confini", ha detto il Ministro della Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov. Stando al documento analizzato da un altro portale specializzato, Cointelegraph, la legge conferisce alla Commissione nazionale ucraina per i valori mobiliari e il mercato azionario la capacità di determinare le politiche sulle risorse digitali, con la possibilità di rilasciare licenze alle aziende che si occupano di criptovalute e gestire eventuali tassazioni. (ANSA).