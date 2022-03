Google, accordo per acquisire società sicurezza Mandiant

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Google ha firmato un accordo definitivo per acquisire Mandiant, leader nella difesa e risposta informatica, per 23 dollari per azione, in una transazione all-cash del valore di circa 5,4 miliardi di dollari, comprensiva della liquidità netta di Mandiant. Al termine dell'acquisizione, Mandiant entrerà a far parte di Google Cloud. "Le organizzazioni di tutto il mondo stanno affrontando sfide di sicurezza informatica senza precedenti poiché la sofisticatezza e la gravità degli attacchi che in precedenza erano utilizzati per prendere di mira i principali governi vengono ora utilizzati per prendere di mira le aziende di ogni settore - spiega Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud - Non vediamo l'ora di accogliere Mandiant in Google Cloud per migliorare ulteriormente la nostra suite per le operazioni di sicurezza e i servizi di consulenza e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide di sicurezza più importanti". "Non c'è mai stato un momento così critico nella sicurezza informatica.

Dalla nostra fondazione nel 2004, la missione di Mandiant è stata quella di combattere gli attacchi informatici e proteggere i nostri clienti dalle ultime minacce - afferma Kevin Mandia, Ceo di Mandiant - A tal fine, siamo entusiasti di unire le forze con Google Cloud. Insieme, forniremo competenza e intelligence su larga scala, cambiando il settore della sicurezza".

"L'acquisizione di Mandiant - spiega la nota congiunta - è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione dell'azionista Mandiant e le approvazioni normative, e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno". (ANSA).