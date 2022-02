Mobile World Congress Barcellona, non c'è padiglione Russia

Alla Fiera tecnologica di Barcellona, il Mobile World Congress (Mwc) in corso fino al 3 marzo, non c'è il padiglione russo. E' la decisione presa dagli organizzatori, il Gsma, "che condannano fermamente l'invasione russa dell'Ucraina". "La situazione è in rapido movimento - scrivono sul sito ufficiale della kernesse - e capiamo che vari governi stanno valutando sanzioni più ampie contro la Russia. Alla luce di questa situazione emergente e considerando la tragica perdita di vite umane, Mwc sembra irrilevante. Il Mwc è un evento che ha l'obiettivo di riunire l'ecosistema mobile per migliorare i modi e i mezzi con cui la connettività può garantire la prosperità delle persone, dell'industria e della società. Il Gsma segue tutte le sanzioni e le politiche governative risultanti da questa situazione. Non ci sarà il Padiglione della Russia al Mwc22. La sicurezza per l'evento viene costantemente rivista e adattata man mano che emergono le informazioni".