Talent Garden con Var Group, formano esperti cybersecurity

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Per rispondere alla carenza di esperti di sicurezza informatica in Italia, Talent Garden, insieme a Var Group, lancia un percorso formativo sulla cybersecurity. Oggi "la sicurezza informatica sta diventando una delle sfide più grandi, perché spesso le imprese e le pubbliche amministrazioni non sono pronte a gestire i rischi di questa estrema digitalizzazione, accelerata dalla pandemia", afferma il fondatore e ceo di Talent Garden, Davide Dattoli, ricordando che - secondo le stime dell'Agenzia nazionale per la Cybersecurity - in Italia servono oltre 100.000 esperti su questa materia. Il "Deep-Cybersecurity Bootcamp" di Talent Garden mette a disposizione 25 borse di studio, finanziate totalmente da Var Group, con l'obiettivo di formare i cybersecurity analyst di domani e di generare una cultura diffusa rispetto al cyber risk, che nelle aziende "non deve più essere considerato un ambito di esclusiva competenza dell'It ma trasversale a tutte le funzioni". Il corso, con frequenza ibrida tra digitale e fisico, inizierà il prossimo 28 febbraio e durerà 14 settimane. (ANSA).