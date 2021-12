Apple: Moody's alza rating a Aaa, l'outlook è stabile

ROMA - L'agenzia Moody's alza il rating di Apple a Aaa da Aa1. L'outlook è stabile. La revisione al rialzo "riflette l'eccezionale liquidità della società e i solidi risultati che ci attendiamo continueranno per i prossimi due o tre anni", afferma Moody's.

Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da Bloomberg, Cupertino ha posticipato a data da destinarsi il rientro in ufficio a causa dell'aumento dei casi di Covid. Fornirà ai dipendenti 1.000 dollari ciascuno per far fronte alle necessità del lavoro da casa. Il rientro in ufficio era inizialmente previsto l'1 febbraio. (ANSA).