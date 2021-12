Le notizie ANSA che hanno creato maggior coinvolgimento su Facebook nel 2021

Come ogni fine anno, è tempo di bilanci. I social rivestono una rilevanza sempre maggiore nell’ecosistema dell’informazione. Stando ai dati contenuti nel capitolo "Comunicazione e Media" del 55° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese/2021, rilasciato all’inizio di questo mese, subito dopo i TG, seppure con un’ampia distanza, la seconda fonte d’informazione è Facebook, con una penetrazione del 30.1% (25.9% 2018) che sale al 39.5% (30.4% nel 2018) per chi ha tra 30 e 44 anni.

ANSA e DataMediaHub hanno analizzato tutte le notizie pubblicate sulla pagina Facebook di ANSA per capire quali di queste abbiano generato maggior interesse. I dati sono relativi al periodo dal 01/01 al 20/01/2021.

ANSA è presente su Facebook da ottobre 2009. Attualmente ha poco meno di 1,8 milioni di follower, con un aumento di oltre 104mila nel periodo preso in esame. In crescita del 6.35% rispetto al corrispondente periodo precedente.

Nei 12 mesi oggetto dell’analisi ANSA ha pubblicato sulla propria fanpage 18.243 post con una media di 51 post giornalieri che hanno generato complessivamente più di 13,3 milioni di interazioni. Ovvero una media di oltre 37mila interazioni (like + reaction + commenti e condivisioni). Il picco massimo è stato il 15 ottobre. Giornata nella quale si sono registrate poco meno di 114mila interazioni.

Circa il 38% di queste sono “mi piace”. Più del 28% sono stati commenti, e oltre il 10% condivisioni, come mostra l’infografica con il dettaglio di tutte le tipologie di interazioni registrate nel 2021.

I tre post che hanno creato maggior coinvolgimento non sono relativi al tema della pandemia, anche se naturalmente non mancano nella “top 11” per livello di engagement notizie/post sul Covid e le notizie di cronaca ad esso relative.

È invece la fine della compagnia di bandiera la notizia che ha creato in assoluto più coinvolgimento, e in particolare il saluto di una delle hostess di Alitalia, e le dichiarazioni del comandante dell’aereo durante l’ultimo volo. Segue, al terzo posto, una brutta storia di razzismo e minacce.

Naturalmente, nell’anno in cui hanno raccolto una straordinaria serie di successi, non potevano mancare le notizie sui Maneskin, le loro esibizioni e, appunto, i loro successi.

Grande riscontro anche per il live con gli esperti sui dubbi delle persone relativi sempre al Covid. Post che è anche quello con il maggior numero di commenti.

I lettori di Ansa.it hanno apprezzato anche la storia commovente e a lieto fine di Raffaella, paziente oncologica che ha festeggiato la fine delle cure.

Infine, anche una notizia di costume e spettacolo, quella relativa alla fine della presenza di Terence Hill nella serie televisiva “Don Matteo”, dopo oltre 20 anni e 250 episodi. Notizia il cui video ha ottenuto quasi 439mila visualizzazioni a testimonianza della popolarità dell’attore e della serie tv, come mostra l’altra infografica con le undici notizie che hanno generato maggior coinvolgimento quest’anno.