Tim Cook interessato a criptovalute,le ho in mio portafoglio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tim Cook ammette: "ho criptovalute nel mio portafoglio, credo che sia ragionevole averle" nell'ambito di una strategia di diversificazione.

L'amministratore delegato di Apple, intervenendo all'incontro DealBook, confessa di essere interessato alle criptovalute da un po' di tempo ma spazza via l'ipotesi che Apple possa accettarle e possa investirvi. "Non penso che chi acquista titoli Apple voglia un'esposizione al cripto", ha messo in evidenza. (ANSA).