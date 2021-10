Internet: provider,operatori nazionali sono asset strategico

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Gli operatori territoriali nazionali sono un asset strategico per l'integrità e resilienza digitale del Paese. E' quanto afferma in una nota il presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) Giovanni Zorzoni, secondo il quale "un approccio inclusivo, federato e diffuso può dare all'Italia l'impulso e il sostegno necessari per vincere le importanti sfide che dobbiamo affrontare". L'AIIP sottolinea che il prolungato disservizio di Facebook, Whatsapp e Instagram di lunedì ha portato all'attenzione di tutti l'importanza dell'integrità e resilienza dei servizi digitali.

Per questo, afferma, è "fondamentale che, in questa fase di avvio dei progetti del PNRR, si consideri, a fianco dei grandi cantieri nazionali quali il "Polo Strategico Nazionale" (c.d.

PSN), il ruolo strategico degli Operatori territoriali, che rappresentano un ecosistema distribuito e federabile, un fattore critico di successo per l'innovazione e la resilienza digitale del Paese, oltre che elemento di prossimità territoriale essenziale per accompagnare le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane nel loro percorso di trasformazione".

"Distribuire le infrastrutture e i servizi digitali abilitanti tramite operatori territoriali è un modo per ridurre i rischi, aumentare la sicurezza, la resilienza e valorizzare l'innovazione diffusa riducendo il divario tra territori" ha commentato Zorzoni. (ANSA).