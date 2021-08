Amazon,'voto sindacalizzazione lavoratori Alabama da rifare'

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il referendum tra i lavoratori dello stabilimento Amazon in Alabama dovrebbe essere rifatto. Sarebbe questa la conclusione alla quale sono arrivati i vertici dell'agenzia governativa del National Labor Relations Board.

Secondo quanto riporta il Washington Post, l'agenzia riterrebbe non validi i risultati perché l'azienda avrebbe esercitato pressioni inappropriate sui lavoratori convincendoli a votare contro l'adesione al sindacato di settore. Il referendum si è svolto lo scorso aprile e si era chiuso con una sconfitta per i sindacati. Ma il risultato è stato contestato fin dall'inizio, portando il ricorso presso l'agenzia governativa da cui ora si attende una raccomandazione. (ANSA).