Tim spinge su Cloud e si allea con Cisco

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Tim spinge sul Cloud e insieme alla controllata Noovle stringe un accordo di collaborazione con Cisco per "realizzare nuove soluzioni tecnologiche per imprese e Pubblica Amministrazione". I tre partner, spiega una nota, "faranno leva sulle rispettive infrastrutture e competenze, avvalendosi del Cisco Co-Innovation Center di Milano dedicato alla Cyber Security e alla Data Privacy e della rete di vendita del gruppo Tim. Noovle metterà a disposizione i propri servizi e soluzioni multi-cloud, oltre ai propri Data center e circa 1.000 professionisti dedicati". "Mettiamo a disposizione dei settori pubblici e privati piattaforme automatizzate e soluzioni in cloud che consentono la gestione dei bisogni del cliente, dalla connettività ai servizi. Le attività e i progetti che implementeremo insieme a Cisco sono in linea con il più ampio obiettivo del gruppo di contribuire alla digitalizzazione del Paese" commenta Carlo d'Asaro Biondo, Amministratore Delegato di Noovle. "Insieme, vogliamo fare in modo che il cloud combinato con la rete sia una solida piattaforma strategica. E' un tassello fondamentale per aiutare le aziende e il paese a sfruttare al 100% la leva del digitale" ha commentato Paolo Campoli, Cisco Vice President, Global Service Provider (ANSA).