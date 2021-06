Usa sospendono dazi 6 paesi, inclusa Italia, per web tax

Gli Stati Uniti sospendono i dazi nei confronti di sei paesi, inclusa l'Italia, per concedere più tempo per raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale in seno all'Ocse. I dazi che sarebbero dovuti scattare nei confronti di Austria, India, Italia, Spagna, Turchia e Regno Unito erano in ritorsione alle loro tassazioni nazionali sui servizi digital.