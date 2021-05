Cloud: Firpo, a fine giugno lancio Polo Strategico Nazionale

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il Polo Strategico Nazionale, ovvero il centro che avrà a disposizione un certo numero di data center nazionali su cui convogliare tutte le infrastrutture che oggi gestiscono i servizi strategici delle PA, "speriamo di poterlo lanciare già a fine giugno". Lo ha detto Stefano Firpo, Capo Gabinetto del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la transizione digitale, partecipando alla tavola rotonda sulla "Sovranità sui dati. La missione europea di Italia e Francia", organizzato da OVHcloud e Atos, in collaborazione con l'Ambasciata di Francia in Italia.

"Coinvolgeremo migliaia di Pa, offrendo soluzioni di diverse capacità a seconda della sensibilità dei dati. Il Polo strategico nazionale avrà un cloud ibrido e dei cloud pubblici per le pa che non trattano dati particolarmente sensibili", aggiunge sottolineando che le imprese "si stanno muovendo in logica di collaborazione per costruire offerte solide e sicure che possono essere usate con fiducia".

"E' Importante che l'infrastruttura sia di fiducia - spiega Firpo - e anche per questo l'iniziativa Gaia X è importante così come la strategia francese, a cui non dico ci ispiriamo ma riteniamo giusta: l'Europa costruisce standard chiari e può negoziare in condizioni maggior forza e vantaggio". (ANSA).