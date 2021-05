ByteDance, si dimette a sorpresa il Ceo Zhang Yiming

Zhang Yiming, il co-fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip TikTok, ha annunciato a sorpresa che lascerà la carica di Ceo e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". Zhang, 38 anni, sarà sostituito da Liang Rubo, altro co-fondatore e attuale capo delle risorse umane, destinato a ricoprire la guida di ByteDance. "La verità è che mi mancano alcune delle capacità che rendono un manager ideale. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che che a gestire effettivamente le persone", ha scritto Zhang in una nota ai dipendenti.

Zhang ha aggiunto di essere anche "poco socievole, preferendo attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che potrebbe essere possibile", sognare "a occhi aperti". La Cina ha varato una stretta sul settore hi-tech in forte espansione, imponendo multe, anche a ByteDance, per la presunta violazione delle regole di monopolio e ammonendo i colossi di Internet sulle responsabilità nei confronti della società. Zhang è stato anche sottoposto alle enormi pressioni dell'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump per convincere il mondo che TikTok non consegnerà i dati al Partito comunista cinese, proteggendo al contempo la sua immagine sul fronte domestico non dando l'impressione di cedere alle richieste dell'Occidente.