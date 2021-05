Appuntamento il 14 maggio per la 5G Fed Conference

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Si terrà il 14 maggio la '5G Fed Conference', appuntamento organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Assotelecomunicazioni. L'apertura è affidata ad Anna Ascani, Sottosegretario al Mise, a cui seguirà Patrizia Toia, Vice Presidente della Commissione ITRE del Parlamento Europeo, mentre nelle conclusioni è attesa Laura Aria, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'evento sarà trasmesso su www.fed2021.com, sul sito di Assotelecomunicazioni e tramite i social di Comunicare Digitale.

Laura Di Raimondo, Direttore di Asstel ha affermato: "Per noi è prioritario continuare a informare e formare sulle potenzialità e sui nuovi servizi abilitati grazie alla rete di quinta generazione. Il 5G è un ecosistema che ridisegna il futuro". 5G Fed Conference si inserisce negli eventi che anticipano il 18° Forum Europeo Digitale del 18 Giugno e 11-12 Novembre 2021.

