Verizon vende Yahoo e AOL per 5 miliardi

Verizon vende la sua divisione media, che include Yahoo e AOL, ad Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari. Verizon manterrà una quota del 10% nella società che si chiamerà, una volta conclusa l'operazione, Yahoo.

Fondata nel 1994 da David Filo e Jerry Yang, allora studenti presso la Stanford University, Yahoo dal giugno 2017 faceva parte di Verizon Media, società controllata dal gruppo Verizon Communications. La trattativa era iniziata nel 2016 - per 4,8 miliardi di dollari - per fondere Yahoo! e AOL per formare un'unica organizzazione che possa competere con i giganti dei media digitali.