TikTok apre Centro europeo di Trasparenza e Responsabilità

Dopo aver inaugurato il primo Centro di Trasparenza e Responsabilità negli Stati Uniti a luglio 2020, TikTok annuncia l'apertura di un analogo Centro in Europa. Avrà sede in Irlanda e la società prevede possa essere completamente operativo entro il 2022. Inizialmente la struttura opererà in modalità virtuale a causa delle restrizioni per il Covid-19.

Una volta operativo, "il Centro potrà essere visitato dagli esperti del settore, che avranno l'opportunità di vedere di persona le modalità in cui viene gestito l'importante compito di assicurare la sicurezza, la protezione dei dati e la privacy della community di TikTok", spiega la società.

"Sono oltre 100 milioni gli utenti europei attivi ogni mese su TikTok e il compito dei nostri team è quello di continuare a meritarci la loro fiducia, quella delle istituzioni e dell'opinione pubblica in generale - spiega Cormac Keenan, Head of Trust and Safety di TikTok - Grazie alla possibilità di vedere direttamente come operiamo, gli esperti avranno anche la possibilità di approfondire i nostri sistemi di moderazione, processi e policy".