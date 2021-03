Deloitte-Elmec, partnership per il cloud

L’incremento della domanda di servizi cloud genera una crescita costante del mercato in Italia di oltre il 20%. Deloitte ed Elmec Informatica uniscono le forze per la fornitura di servizi di Cloud Migration e Cloud Managed Services in Italia. L’obiettivo è supportare, così, le aziende italiane medio-grandi lungo il percorso nella transizione alle tecnologie Cloud.

L’offerta che nasce da questa collaborazione è dedicata, in particolare, alle grandi aziende che da sempre contraddistinguono il tessuto produttivo italiano. Per citarne solo alcuni tra i più rilevanti: il comparto automotive, retail, manifatturiero, alimentare, farmaceutico e logistico.

“Quella tra Deloitte ed Elmec è una partnership il cui totale è maggiore della somma delle parti. Due aziende storiche le cui competenze, unite, invece di sommarsi si moltiplicano, amplificando le possibilità per tutte le aziende italiane che puntano a innovare con il Cloud”, dichiara Michele Paolin, Cloud Migration and Managed Services Leader di Deloitte Consulting.

“Nel corso dei nostri 50 anni di storia abbiamo supportato le piccole multinazionali italiane di diversi settori, dall’alimentare alla moda, dal design al manifatturiero, ad adottare l’infrastruttura tecnologica adatta per incrementare l’offerta di prodotti e servizi in Italia e all’estero. Grazie a questa collaborazione strategica con Deloitte, intendiamo offrire tutta la nostra esperienza al segmento di mercato delle aziende medio-grandi che necessitano di affrontare la transizione al cloud mantenendo il controllo sulle proprie risorse e affidando a noi la gestione di complessità e criticità”, afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica.