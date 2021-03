Colao, lavorare ogni giorno per uguaglianza di genere

"Dobbiamo lavorare ogni giorno, non solo l'8 marzo, per raggiungere una piena uguaglianza di genere. Solo così potremo davvero rilanciare tutto il Paese". Queste le parole del Ministro dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Vittorio Colao, in occasione della Giornata internazionale della donna. "Ora l'attenzione deve essere ancora più alta. Perché investendo giustamente molto nella transizione digitale ed ecologica - aree tradizionalmente sovrarappresentate da uomini - dobbiamo ridurre il gap di genere. In questo momento le laureate in materie cosiddette 'Stem' sono il 28% del totale e la maggior perdita di lavori è stata, ed è ancora attesa, purtroppo, in settori ad alta presenza femminile. È per questo - conclude - che occorrerà procedere a rigorose e permanenti valutazioni di impatto di genere per garantire che le opportunità di ripresa siano equamente distribuite".