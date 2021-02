Microsoft apre spazio dedicato alla sicurezza informatica

Microsoft Italia apre il Cybersecurity Experience, uno spazio dedicato alla formazione sulla sicurezza informatica e collocato all'interno del Microsoft Technology Center della Microsoft House di Milano.

"Puntiamo a sensibilizzare grandi imprese, Pmi e Pubblica Amministrazione, sulle minacce informatiche e a promuovere la consapevolezza degli strumenti disponibili per proteggersi, nonché del valore del Cloud Computing a supporto della resilienza", spiega l'azienda. L'iniziativa rientra nell'impegno del piano quinquennale Ambizione Italia #DigitalRestart, di Microsoft che prevede 1,5 miliardi di dollari d'investimento in tecnologie e competenze per far crescere il Paese.

In un panorama in cui spopolano il furto di credenziali e i gruppi criminali sono sempre più in grado di far evolvere rapidamente le strategie come dimostra l'aumento di campagne di phishing a tema Covid-19, le aziende italiane dimostrano in media una scarsa maturità sulla cybersecurity. Secondo i dati del Politecnico di Milano - ricorda Microsoft - nell'anno della pandemia e della digitalizzazione "forzata", per il 40% delle imprese sono aumentati gli attacchi informatici ma il 19% delle grandi imprese ha ridotto il budget dedicato alla sicurezza.

Il Cybersecurity Experience di Microsoft offrirà dimostrazioni e simulazioni di attacchi hacker interattive e personalizzabili in base al settore di appartenenza, attività di vulnerability e penetration test, verrà anche spiegata l'importanza dell'Intelligenza Artificiale e del Machine Learning in questo settore. "È essenziale che aziende, istituzioni e policy maker si uniscano e condividendo informazioni per promuovere una cultura digitale improntata alla sicurezza", spiega Andrea Cardillo, Direttore del Microsoft Technology Center di Microsoft Italia. (ANSA).