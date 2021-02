Colao, opportunità per rilancio Paese, colmiamo i divari

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Con l'istituzione del Ministro dell'Innovazione e Transizione digitale abbiamo da oggi l'opportunità di accelerare il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di tutto il Paese, favorendo la connessione e la digitalizzazione per i cittadini, per le imprese e i loro dipendenti e per tutti gli operatori e operatrici nella Pubblica amministrazione. È anche il momento di cogliere questa occasione per colmare gli storici divari territoriali, per favorire e promuovere l'uguaglianza di genere e generazionale, offrendo ai nostri giovani solidi percorsi di opportunità e piena cittadinanza". Lo dichiara il Ministro Vittorio Colao.

"Per noi - aggiunge in relazione alla decisione del Consiglio dei Ministri che ha istituito il Ministro per l'Innovazione e la Transizione digitale - sarà fondamentale la condivisione con tutti i Ministeri e con le amministrazioni locali, evitando quindi di ripetere i limiti di esperienze del passato, a volte anche di successo ma isolate. Sarà un impegno straordinario che dovrà coinvolgere anche le tante iniziative di eccellenza tecnologica e digitale del Paese".