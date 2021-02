Il Bitcoin sfonda la soglia dei 50.000 dollari. La criptovaluta ha raggiunto per la prima volta i 50.191 dollari segnando da inizio anno un rialzo del 73%.

Nei giorni scorsi Amazon ha fatto trapelare, tramite un annuncio di lavoro, che sta mettendo in piedi un progetto di valuta digitale in Messico e mercati emergenti.

E anche Miami spinge sull'acceleratore del Bitcoin. Il sindaco Francis Suarez ha proposto di pagare i dipendenti municipali in tutto o in parte con la criptovaluta, che potrà essere usata anche per il pagamento delle tasse sulle proprietà. Suarez corteggia da tempo gli investitori e le società tecnologiche della Silicon Valley e un'adozione più ampia del Bitcoin è centrale nella sua strategia.