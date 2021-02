Asstel e Parole O_Stili lanciano il progetto "MiAssumo"

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Asstel e Parole O_Stili rafforzano la propria partnership, avviata dopo il progetto "Percorso di Educazione Civica", con l'iniziativa "MiAssumo". L'obiettivo è quello di dare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il giusto orientamento per la formazione di quelle competenze che sono considerate fondamentali per le professioni del futuro. "Siamo molto orgogliosi di proseguire al fianco di Parole O_Stili nella promozione di una moderna cultura del digitale. Si tratta di un percorso che, attraverso la valorizzazione delle competenze trasversali, supporta gli insegnanti e offre ai ragazzi gli strumenti per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e orientarsi tra le professioni del domani", dice Pietro Guindani, Presidente di Asstel. "Il progetto conferma l'assunzione di responsabilità verso i giovani studenti della filiera delle Telecomunicazioni, che con il coinvolgimento sia delle scuole che delle imprese, si impegna da anni nella formazione del capitale umano". "MiAssumo" si svilupperà attraverso un percorso online, tramite strumenti digitali e con il supporto dei materiali presenti sulla piattaforma "Anch'io Insegno", creata da Parole O_Stili con il supporto del MIUR. "Tra le novità di questo percorso ci sono la scommessa sugli insegnanti e i genitori, il coinvolgimento dei ragazzi a partire già dai primi anni della secondaria, la fondamentale collaborazione delle aziende che, grazie alla regia di Asstel, non soltanto faranno rete tra di loro ma monitoreranno costantemente la crescita formativa e professionale dei giovani", sottolinea Rosy Russo, Presidente di Parole O_Stili.

"Il valore di MiAssumo dipenderà dal significato che daremo alla parola orientamento, dove la cittadinanza digitale è uno dei principali strumenti per la crescita di uomini e donne capaci di affrontare le sfide del futuro". I dettagli del progetto verranno raccontati al pubblico e alla stampa in diretta streaming mercoledì 17 alle ore 11 sulla pagina Facebook dell'Associazione Parole O_Stili. (ANSA).