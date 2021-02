Birmania, militari bloccano l'accesso a Facebook

I generali birmani hanno dato ordine oggi ai provider Internet nel Paese di bloccare l'accesso a Facebook, nel tentativo di limitare i messaggi di dissenso al colpo di stato di tre giorni fa. Lo ha annunciato la nuova giunta militare del generale Min Aung Hlaing con un comunicato, mentre su Twitter numerosi birmani già lamentano di non essere in grado di accedere al social network e alle app del gruppo, come Whatsapp e Instagram.