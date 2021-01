Privacy: 'I tuoi dati sono un tesoro', nuovo video Garante

"I tuoi dati sono un tesoro, da proteggere insieme": è il claim del nuovo video istituzionale del Garante per la privacy, che ne sintetizza il ruolo svolto da quasi 25 anni per tutelare identità, sicurezza, diritti delle persone.

Un obiettivo diventato ancora più sfidante nell'era digitale. La scelta è quella di un messaggio emozionale: dai primi vagiti di un bimbo a un'anziana che ritrova in una scatola il braccialetto identificativo da neonata, le immagini spiegano il valore dei dati personali e perché è importante proteggerli, nella vita di tutti i giorni, soprattutto oggi, nell'era delle auto connesse, delle smart city, del riconoscimento facciale, dell'intelligenza artificiale, nell'era in cui ogni dato personale viene tracciato e memorizzato, con i rischi di profilazione e in cui tutti abbiamo imparato quanto sia importante tutelare i dati sanitari. Tutto raccontato attraverso un linguaggio nuovo, che inaugura un nuovo corso per l'Autorità nella sua comunicazione.