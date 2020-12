Facebook aderisce a iniziativa ministero Innovazione per Pmi

Facebook aderisce al progetto 'Vicini e connessi', promosso dalla ministra per l'Innovazione tecnologica Paola Pisano, per sostenere i commercianti locali, i negozi di prossimità e le piccole imprese attraverso piattaforme di e-commerce e servizi digitali al fine di aiutarli a promuovere le loro attività online.

"Le imprese di tutte le dimensioni stanno affrontando grandi sfide a causa dell'emergenza Covid-19, partecipiamo quindi con grande entusiasmo al progetto 'Vicini e connessi' che ci dà la possibilità di contribuire ad accelerare la digitalizzazione delle piccole realtà imprenditoriali italiane in un momento in cui saper sfruttare le opportunità offerte dal digitale diventa ancora più urgente rispetto al passato", spiega Luca Colombo, Country director di Facebook Italia.

Tre le proposte solidali che mette in campo il social network. La prima è #piccolegrandimprese, un progetto lanciato a luglio 2020 per sostenere la ripresa e la digitalizzazione delle Pmi italiane. Comprende un hub online informativo e anche iniziative di formazione. La seconda inziativa è Facebook for Business, piattaforma online che offre suggerimenti, corsi di formazione e altre risorse per aiutare le imprese a sostenere la loro attività e a rimanere in contatto con i clienti in questo particolare momento legato all'emergenza Covid-19. Ed è in arrivo anche una terza iniziativa: si chiamerà #piccolegrandimprese, corsi di formazione realizzati da Binario F, l'hub fisico inaugurato da Facebook a Roma nel 2018 e dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Da quest'anno Binario F si è spostato online per rispondere all'emergenza Covid-19. Nell'ambito del progetto 'Vicini e connessi' proprone una serie di appuntamenti formativi dedicati alle Pmi a partire dal 10 dicembre, che si potranno seguire gratuitamente dalla pagina Facebook di Binario F.