Gaslini primo ospedale connesso a 10 giga

"Un ospedale che si dota di banda ultra-larga è un ospedale innovativo perchè è nelle condizioni di poter fare telemedicina, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati. Noi auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un cammino che possa portare presto a coinvolgere altre strutture ospedaliere italiane". Lo ha detto la ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in un incontro in streaming con l'istituto Gaslini di Genova, primo in Italia a dotarsi di una connessione a 10 gigabyte come ha annunciarto il direttore generale Paolo Petralia. Realizzata dalla azienda Fiberwide, la rete è già funzionante e sarà resa capillare per farla arrivare in tutto l'istituto entro breve.

"Il Governo ha un progetto per porzare la banda ultralarga in tutto il territorio, non solo ad aziende e scuole ma anche agli ospedali. Permetterà di sviluppare servizi di intelligenza artificiale e robotica collaborativa. C'è un programma europeo che consente di accedere a fondo cospicui che ci renderà meno vulnerabili rispetto a altri Paesi".