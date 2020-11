5G: Ericsson, mercato da 31mila miliardi di dollari entro 2030

Il mercato 5G consumer potrebbe valere 31 trilioni di dollari entro il 2030 a livello globale. È quanto emerge dal nuovo report "Harnessing the 5G Consumer Potential" dell'Ericsson ConsumerLab. Lo studio stima che gli operatori potrebbero guadagnare 3,7 trilioni di dollari del totale, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con l'emergere di nuove opportunità generate da servizi digitali adiacenti.

Il report stima anche che gli operatori potrebbero ottenere ricavi fino a 131 miliardi di dollari entro il 2030 solamente dai servizi digitali, commercializzando e offrendo in bundle casi d'uso 5G in modo proattivo. Circa il 40% di queste proiezioni di entrate è attribuito alla spesa dei consumatori per video avanzati, realtà aumentata, realtà virtuale e gaming in cloud su reti 5G. Secondo il report, stimolando in modo proattivo l'adozione del 5G da parte dei consumatori, entro il 2030 gli operatori potrebbero aumentare del 34% il ricavo medio per utente 5G. Ciò potrebbe aumentare i ricavi della parte consumer a un tasso di crescita annuale composto del 2,7%, rispetto alla crescita piatta dei ricavi pari allo 0,03% che si avrebbe adottando un approccio passivo nel corso del decennio.