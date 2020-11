Huawei: media, venderà Honor a un consorzio per 12 mld euro

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Huawei sarebbe prossima a vendere il suo brand Honor per 100 miliardi di yuan, circa 12,8 miliardi di euro, a un consorzio guidato dal distributore di smartphone Digital Media e dalla municipalità di Shenzhen, città dove ha sede la società. La notizia, circolata nelle ultime ore sui social cinesi, è rilanciata dal sito di Reuters, che cita fonti a conoscenza della situazione.

La vendita di Honor, un brand con cui Huawei realizza un quarto delle sue vendite mondiali di smartphone, sarebbe l'ultima conseguenza della sanzioni statunitensi che hanno colpito il colosso cinese, messo in condizione di non potersi rifornire di software e componenti made in Usa.

La decisione, di cui si vocifera da un mese, indicherebbe anche che Huawei nutre poche aspettative sul fatto che, con Biden alla presidenza, possa cambiare l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'azienda. (ANSA).