Voci sul futuro Ansa e ASviS supera 1,6 mln visualizzazioni

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il futuro dell'economia e del lavoro, della ricerca scientifica e della politica, le sfide ambientali e l'evoluzione delle città e delle telecomunicazioni: boom di ascolti con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e più di 25,8 milioni di contatti per i 10 Forum "Voci sul futuro", organizzati dall'ANSA e dall'ASviS, trasmessi online sul sito e sui canali social dell'Agenzia e dell' Alleanza per lo sviluppo sostenibile.

Lo streaming dei dialoghi di approfondimento con Fabiola Gianotti (Cern), Maximo Ibarra (Sky Italia), Irene Kahn (Onu), Enrico Letta (Universita' Sciences Po), Mariana Mazzucato (University College London), Mario Monti (Universita' Bocconi), l'architetto Carlo Ratti, Salvatore Rossi (Tim), Stefano Scarpetta (Ocse), Paola Severino (Universita' Luiss), condotti da Luigi Contu, Corrado Chiominto , Monica Paternesi, accompagnati da Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS, è andato in rete durante le due settimane del Festival dello sviluppo sostenibile, che con più di 800 eventi ha raccontato anche quest'anno, il complesso cammino verso la sostenibilita' economica, sociale, ambientale e istituzionale.

"Il progetto con l'Ansa, realizzato nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, ci ha permesso di guardare oltre il presente e approfondire temi con una visione di lungo periodo", spiega Enrico Giovannini . "Una iniziativa non comune in un periodo in cui l'attenzione dell'opinione pubblica è concentrata sulle questioni contingenti e appare poco incline a pensare al futuro. Eppure, gli esperti italiani e internazionali sollecitati durante questi incontri hanno fornito spunti e proposte per disegnare ora il futuro che vogliamo per il nostro Paese e per le prossime generazioni".

"Con il portale Ansa2030 la nostra agenzia ha voluto creare uno strumento di informazione e analisi al servizio del sistema dei media,delle istituzioni, e dell'opinione pubblica", sottolinea Luigi Contu. "Il successo di ascolti di questi incontri in diretta streaming organizzati insieme ad ASviS confermano il grande interesse dell'opinione pubblica nei confronti del tema della sostenibilità. Un tema centrale sul quale l'ANSA continuerà ad offrire tutti i giorni una informazione di qualità, oggettiva e di servizio per tutto il sistema". (ANSA).