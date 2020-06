Ue, con coronavirus massiccia ondata fake news

Durante la crisi per la pandemia da Coronavirus "abbiamo assistito ad un'infodemia", "un'ondata di false informazioni e operazioni mirate" da parte di "attori stranieri mai vista prima". Lo ha ribadito la vicepresidente della Commissione Ue per la Trasparenza ed i Valori, Vera Jourova, nel suo intervento nella commissione Giustizia dell'Eurocamera.

"La Cina ha utilizzato la crisi per promuovere la propria immagine, per presentare il suo sistema come meglio organizzato nell'affrontare la crisi delle democrazie, e per deviare le responsabilità della gestione" del Covid-19. Jourova ha anche sottolineato che "c'è il rischio reale che governi utilizzino l'infodemia per limitare diritti fondamentali e libertà di espressione. L'Unione deve quindi contrastare questo fenomeno".