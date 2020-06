Imprese Confcommercio a 'scuola' di eCommerce da eBay

eBay e Confcommercio, "in un momento estremamente complesso e difficile per il sistema economico e imprenditoriale del nostro Paese, che si trova ad affrontare sfide senza precedenti", uniscono le forze per supportare le PMI italiane, facilitandone l'accesso al mercato digitale e aiutandole a cogliere tutte le opportunità dell'eCommerce.

E' quanto si legge in una nota congiunta: sarà messo a disposizione degli associati Confcommercio un corso di formazione online dedicato, per scoprire come aprire con successo un negozio su eBay e operare in modo efficace nell'eCommerce. Il percorso, della durata di nove ore e tenuto da un esperto professionista, prevede inoltre la possibilità di avere accesso a due settimane di esercitazioni pratiche, beneficiando del supporto esclusivo via mail di un assistente eBay. Previste anche promozioni speciali per l'accesso delle imprese al marketplace.

Grazie alla partnership tra Confcommercio ed eBay "le Pmi potranno avere accesso ad un bacino di oltre 174 milioni di acquirenti a livello globale, di cui oltre 5 milioni in Italia, unendosi alle oltre 35.000 imprese italiane che già operano ed esportano in tutto il mondo attraverso il marketplace. Numeri che continuano a salire grazie alla sempre maggior propensione delle aziende ad affidarsi all'online: nel solo mese di marzo, i venditori professionali su eBay sono cresciuti del 40% rispetto allo stesso mese del 2019".