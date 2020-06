In Gran Bretagna sotto indagine 'dispositivo anti 5G'

Un sedicente 'dispositivo anti 5G' venduto sul web per la discreta cifra di 350 dollari non è altro che una chiavetta Usb da 128 Megabyte. Lo rivela la Bbc, secondo cui il dispositivo, che funzionerebbe grazie ad una 'oscillazione quantica', è attualmente sotto indagine da parte delle autorità antifrode in Gran Bretagna.

La '5GBioShield Usb stick' è stata raccomandata da un gruppo di attivisti contro il 5G di Glastonbury, ed è pubblicizzata come "il risultato della tecnologia più avanzata per bilanciare e prevenire gli effetti devastanti causati dalle onde elettriche non naturali, in particolare del 5G, per tutte le forme biologiche naturali", e funzionerebbe con una "tecnologia quantica". Il dispositivo è stato analizzato da Pen Test Partners, una compagnia specializzata nel trovare vulnerabilità nei dispositivi elettronici, riporta sempre la Bbc.

"Cosa abbiamo trovato di diverso tra questa chiavetta Usb e quelle disponibili da vari fornitori? - spiega Ken Munro, uno degli analisti - Un adesivo rotondo. Non siamo esperti di 5G quantico, ma sembra uno di quelli che si trovano in qualsiasi negozio".