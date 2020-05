Netflix, qualità streaming torna a normalità

Netflix e Apple Tv+ stanno riportando la qualità dello streaming agli standard normali in Europa, come riporta il sito 9To5Mac. Le due società, insieme ad Amazon Prime Video, YouTube e Disney+, lo avevano abbassato a marzo, rispondendo ad una richiesta dell'Ue di ridurre la larghezza di banda per non intasare la rete durante la quarantena con tante persone che lavoravano da casa.

L'impegno preso dalle società era per 30 giorni.

L'abbassamento del bit rate del 25% era arrivato dopo un confronto delle aziende americane con il commissario Ue per il Digitale, Thierry Breton. Anche Apple Tv+, secondo il sito 9To5Mac, sta riportanto gli standard della qualità video alla situazione pre-lockdown. Le piattaforme streaming in questo periodo di epidemia hanno anche sospeso tutte le riprese di film e serie tv in corso.