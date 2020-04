Google: aumentano ricavi primo trimestre, sale a Wall Street

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, chiude il primo trimestre con ricavi in aumento del 13% a 41,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti.

L'utile operativo è salito a 8 miliardi di dollari dai 6,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile per azione è stato di 9,87 dollari, sotto le previsioni del mercato. Mentre l'utile netto è salito a 6,8 miliardi di dollari dai 6,65 miliardi del 2019.

"La perfomance è stata solida nei primi due mesi del trimestre, ma in marzo abbiamo sperimentato un significativo rallentamento dei ricavi pubblicitari", afferma Ruth Porat, chief financial officer di Alphabet. Il balzo dei ricavi spinge i titoli Google a Wall Street, dove nelle

contrattazioni after hours arrivano a guadagnare il 2,86%.