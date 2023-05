Microsoft e Google, sfida non solo su IA ma anche sulla ricerca

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La sfida tra Google e Microsoft non è solo sull'intelligenza artificiale ma anche sull'espansione delle quote di mercato per la ricerca. Secondo indiscrezioni del sito The Information, Bing di Microsoft potrebbe sostituire Google come motore di ricerca predefinito su Firefox. Ad agosto 2020 è stato siglato un accordo milionario tra Mozilla e Big G affinché il motore di ricerca di Google resti fino al 2023 come sistema predefinito sul browser. Ma alla scadenza dell'accordo, la situazione potrebbe cambiare.

Citando fonti vicine a Microsoft, The Information riferisce che i dirigenti dell'azienda di Redmond si stanno infatti mostrando interessati ad un accordo con Mozilla da concludere quest'anno, alla scadenza del contratto con Mountain View. I dettagli economici non sono al momento noti, nelle intenzioni di Microsoft c'è l'idea di andare a incrementare la propria quota di mercato nella classifica dei motori di ricerca maggiormente usati, con Chrome che resta sempre primo. Bing di recente si è arricchito anche con l'intelligenza artificiale di ChatGpt, anche Google spinge molto sull'IA integrata in tutti i i suoi prodotti compresa la ricerca. (ANSA).