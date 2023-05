Apple, aggiornamenti di sicurezza 'rapidi' per iPhone e iPad

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Apple ha dato il via ad una nuova iniziativa, che mira a inviare ai dispositivi per i consumatori aggiornamenti di sicurezza più rapidi e più vicini nel tempo.

Denominati Rapid Security Response, si tratta di correzioni di bug e falle individuate dalla Mela su iPhone, iPad e Mac, dal peso ridotto in termini di megabyte. Il primo aggiornamento 'rapido' interessa iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 e macOS 13.3.1. Per tenere il passo delle varie versioni del software, Apple aggiunge una lettera al sistema che ha ricevuto un Rapid Security Response, così iOS diventa iOS 16.4.1 (a), iPadOS 16.4.1 (a) e macOS 13.3.1 (a). L'arrivo dell'update ha portato con sé alcuni problemi. Vari utenti, come descritto dal sito TechCrunch, non hanno potuto installare l'aggiornamento, probabilmente per un sovraccarico di richieste. Non è chiaro che tipologia di falle abbia risolto Apple con il lancio dei sistemi, anche se è possibile che tra le varie correzioni possa esservi quella per una problematica emersa nell'ultimo periodo.

Ad esempio, i ricercatori di sicurezza di Microsoft e Citizen Lab hanno scoperto nuovi exploit sviluppati dai produttori di spyware QuaDream e Nso Group volti a prendere di mira proprio gli iPhone a livello globale, grazie allo sfruttamento di vulnerabilità sconosciute, che consentivano agli hacker di rubare dati dal dispositivo di una vittima. iOS Security Response 16.4.1 è disponibile tramite il meccanismo di aggiornamento software nell'app Impostazioni ‌su iPhone‌ o ‌iPad‌, e richiede pochi minuti per il download e l'installazione. L'aggiornamento macOS può essere installato tramite il menu Preferenze di sistema. (ANSA).