Microsoft lavora a chip per l'AI fatti in casa

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Microsoft sta sviluppando un suo chip per l'Intelligenza artificiale, nome in codice Athena.

Potenzierà la tecnologia alla base di ChatGpt, software in cui il colosso di Redmond ha investito miliardi. Lo riporta il sito the Information che cita due persone a conoscenza dei fatti.

Come spiega la testata, Microsoft lavora su un suo chip dal 2019, è stato testato da un piccolo gruppo di impiegati sia in Microsoft sia in OpenAi, lo sviluppatore di ChatGpt. Altre grandi società tecnologiche come Google e Amazon sviluppano da sole i loro chip per l'intelligenza artificiale.

La mossa del colosso di Redmond è messa in atto anche per ridurre o limitare la costosa dipendenza da Nvidia, azienda che produce chip e che per il momento ha un netto vantaggio rispetto al resto della concorrenza sui chip che supportano l'intelligenza artificiale, settore che si è scatenato dopo il picco di interesse per il software ChatGpt. Al momento la tempistica di Project Athena non è chiara e non ci sono neanche molti dettagli sulla potenza dei chip che faranno girare le tante funzioni e programmi costruiti sull'intelligenza artificiale. (ANSA).