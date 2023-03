Microsoft sfida Apple e Google, pensa a negozio di giochi 'mobile'

Microsoft si prepara a lanciare un app store di giochi per i dispositivi mobili entro il 2024, se le autorità regolatorie approveranno l'acquisizione di Activision Blizzard, il colosso dei videogiochi che ha in catalogo il popolare Call of Duty. Lo ha fatto intendere Phil Spencer, capo della divisione Xbox, in una intervista al Financial Times. Il negozio di app di giochi è una sfida a Apple e Google che attualmente controllano il mercato.

Il piano dipende dall'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione di Usa, Ue e Gran Bretagna, dell'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, su cui hanno espresso perplessità per via del potenziale impatto sulla concorrenza. "Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e i contenuti sulle nostre piattaforme, su quelle di terze parti e su qualsiasi schermo su cui qualcuno voglia giocare - ha detto Spencer - Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire un mondo, che pensiamo arriverà, e in cui questi dispositivi saranno aperti".

Al momento il gigante della tecnologia non ha fornito una tempistica precisa per il piano, probabilmente il prossimo anno, sottolineando solo che la sua fusione con Activision Blizzard avrebbe un ruolo fondamentale.