Google One, la Vpn disponibile per tutti gli abbonati

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Novità per Google One, il servizio che offre spazio di archiviazione online. Presto, tutti gli abbonati ai vari piani, incluso quello basilare da 100 Gb al mese potranno beneficiare dell'uso della Vpn, il virtual private network dell'azienda, che come tutte le Vpn protegge le informazioni dell'utente mentre naviga in rete, impedendo a siti e app di tracciare il proprio indirizzo IP. Tante aziende offrono soluzioni di Vpn ma Google punta tutto sul vantaggio di averla integrata in un servizio cloud anche da pochi euro al mese.

Oltre a questa novità il colosso americano ha comunicato che, a partire dagli Stati Uniti, renderà disponibile il report del dark web. Si tratta di una scansione periodica nella cosiddetta porzione "nascosta" di internet, con il fine di avvisare gli utenti se alcune informazioni personali (nome, indirizzo, email, numero di telefono e codice fiscale) sono state rubate e messe in vendita, ma anche offerte gratuitamente, su forum e piattaforme del dark web.

"Le frodi di identità online dovute a informazioni rubate attraverso le violazioni dei dati sono un problema crescente che colpisce milioni di persone ogni anno. Come si fa a sapere se le proprie informazioni sono state trovate nel dark web, dove potrebbero essere a rischio? Il nuovo Report di Google One vi aiuta a scansionare il dark web alla ricerca delle vostre informazioni personali", spiega Google. Oltre a queste funzioni di sicurezza potenziate, tutti i piani Google One includono un'archiviazione cloud ampliata, funzioni di editing come la Gomma Magica in Google Foto e l'accesso all'assistenza di esperti online. (ANSA).