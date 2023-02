Riparazione smartphone e assistenti vocali nel paniere Istat

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Cambia il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione. Quest'anno entrano, tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti (gli assistenti vocali). Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico.

La riparazione smartphone è un servizio sempre più richiesto in ragione della loro ormai rilevante diffusione, che si inserisce nella nuova sottoclasse Riparazione di apparecchiature telefoniche o telefax. Ed entrano le apparecchiature audio intelligenti (si aggiunge agli altri dispositivi tecnologici dell'aggregato Dispositivi integrati): sono gli assistenti vocali che attraverso un software possono essere integrati in speaker e altri dispositivi smart che, interpretando il linguaggio naturale, riescono ad interagire con l'uomo. (ANSA).