Giornata prevenzione 2023, arriva la nuova app 'Sprecometro'

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Arriva lo Specometro, la nuova app scaricabile gratuitamente che aiuta a prevenire gli sprechi e misura la propria impronta carbonica e idrica, destinata a diventare un vero "contapassi" personale in direzione dello sviluppo sostenibille. E' la novità che contraddistinguerà la X Giornata di Prevenzione.dello spreco alimentare, in calendario il 5 febbraio 2023. Un'edizione che avrà come 'Ambasciatore di Buone Pratiche' lo scrittore e insegnante Andrea Maggi, per il grande pubblico il Prof. del "Collegio" di Rai2. Attraverso il suo impegno nella campagna Spreco Zero 2023 promossa da Last Minure Market, Maggi promuoverà i valori dello sviluppo sostenibile e l'attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale nel quotidiano, nel nome anche delle generazioni future che abiteranno il pianeta. Un traguardo che lo scrittore da tempo indica come strada maestra, attraverso la sua attività di divulgazione di contenuti rivolti soprattutto ai giovani, in particolare sui i social, dove ha un seguito di oltre quattrocentomila follower su Instagram e più di mezzo milione su TikTok.

Maggi interverrà martedì 31 gennaio al lancio di Sprecometro, testato in anteprima dagli studenti dei nuovi Licei di Transizione Ecologica di tutta Italia.

"I grandi obiettivi - spiega il fondatore della campagna Spreco Zero Andrea Segrè - hanno bisogno di supporters esemplari per arrivare all'attenzione dei cittadini ed essere condivisi nelle buone pratiche delle nostre vite. Maggi, "Prof". iconico ma insegnante anche nel quotidiano impegno della sua vita, incarna un legame concreto e vitale con i giovani della gen. Z e Alpha, un ponte di futuro che insieme vogliamo costruire attraverso iniziative come lo Sprecometro". (ANSA).