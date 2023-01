Italiaonline, problema infrastrutturale non attacco cyber

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Italianonline è al lavoro "incessantemente da diverse ore" per risolvere il problema tecnico che ha causato un blocco dei servizi di posta elettronica di 'Libero Mail' e 'Virgilio.it' da oltre 36 ore. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo che controlla i due servizi, in cui il responsabile tecnologico Diego Rizzi afferma che le loro "parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica: siamo consapevoli del disagio procurato e del disservizio". "Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore - prosegue - per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto e che non è dipeso da sistemi sviluppati di Italiaonline". "Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e 'touchpoint' digitali che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità", aggiunge il manager sottolineando che "l'attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni". (ANSA).