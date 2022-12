Meta lancia software che scova contenuti terroristici online

Meta-Facebook rilascia uno strumento open source che può scovare contenuti terroristici, violenti e sfruttamento minorile. Si chiama Hasher-Matcher-Actioner (Hma) e conta sull'aiuto dei suoi utenti che etichettano immagini e video che violano regole e leggi. Il sistema creerà un "hash" cioè una specie di impronta digitale univoca di ogni contenuto che viene salvato in un database. Questo permette, anche alle aziende che non hanno le risorse necessarie, economiche e tecnologiche, di sfruttare un database esistente per scovare eventuali post che potenzialmente violano le regole.

Hma si basa sul precedente software di corrispondenza di immagini e video open source di Meta e può essere utilizzato per qualsiasi tipo di contenuto in violazione. L'annuncio arriva ad un mese dall'incarico che Meta assumerà, a gennaio, della presidenza del consiglio operativo del Global Internet Forum to Counter Terrorism (Gifct), una Ong fondata nel 2017 che riunisce le aziende tecnologiche con lo scopo di affrontare i contenuti terroristici online attraverso la ricerca, la collaborazione tecnica e la condivisione delle conoscenze. Meta è un membro fondatore, l'associazione si è evoluta in una organizzazione senza scopo di lucro in seguito al Christchurch Call del 2019, dopo l'attacco terroristico in cui furono uccise 51 persone; riunisce le aziende associate, i governi e le organizzazioni della società civile per affrontare i contenuti terroristici online.

"Non siamo perfetti, ma prendiamo sul serio questi problemi - dice Meta in un post ufficiale - cerchiamo di agire in modo responsabile e trasparente. Molti di questi problemi vanno ben oltre qualsiasi singola azienda o istituzione. Nessuno può risolverli da solo, motivo per cui le collaborazioni intersettoriali e intergovernative come Gifct e Christchurch Call sono così importanti".