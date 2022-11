App Store Award, tra le migliori app 2022 c'è BeReal

Apple premia Be Real come migliore app per iPhone del 2022. E' il risultato degli App Store Award 2022, con cui la società di Cupertino premia 16 app e giochi "che hanno ispirato gli utenti a interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari".

Oltre a BeReal, social network che offre all'utente una visione autentica della vita di amici e familiari, sono state premiate il fitness tracker Gentler Streak (aiuta a bilanciare attività fisica e riposo per mantenere uno stile di vita sano); GoodNotes (ha migliorato l'esperienza di chi prende appunti digitali grazie all'eccellente supporto per Apple Pencil); MacFamilyTree 10 (permette di esplorare la propria storia familiare tramite bellissimi alberi genealogici e collaborando con parenti sparsi in tutto il mondo), mentre i creatori di ViX - sottolinea Apple - hanno portato alla ribalta dell'intrattenimento le storie in lingua spagnola.

Riguardo i giochi c'è Apex Legends Mobile che porta su iPhone il popolare videogioco battle royale dai ritmi serratissimi. I rompicapo di Moncage giocano brillantemente con la prospettiva, mentre il gioco di carte Inscryption coinvolge gli utenti con la sua narrazione sperimentale. El Hijo - A Wild West Tale è un videogioco stealth concepito in modo intelligente che dà il meglio di sé sul grande schermo con Apple TV. L'esclusivo simulatore di vita Wylde Flowers trasporta chi gioca in un mondo magico pieno di personaggi e incantesimi, mentre League of Legends Esports Manager permette di gestire le leghe sportive più influenti al mondo.