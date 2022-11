Baldoni, Italia in prima fila contro la minaccia ransomware

"Ad una minaccia globale e complessa, come quella del ransomware, non esiste risposta semplice, ma solo risposte internazionali e multidimensionali. Ciò richiede un coordinamento veloce e strutturato a livello nazionale e sovranazionale. In questo, l'Agenzia sarà la piattaforma di riferimento per l'Italia insieme a tutte le istituzioni nazionali coinvolte, per aiutare la resilienza del sistema industriale e pubblico e per lavorare con gli altri Paesi, anche al fine di scardinare in modo coordinato gli anelli più deboli del modello di business delle strutture criminali".



Così Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, riferendosi alla costituenda International Counter Ransomware Task Force, promossa a margine dell'International Counter Ransomware Initiative svoltasi a Washington. Il summit, che ha coinvolto 36 paesi, l'Unione Europea e nel secondo giorno 12 multinazionali di settore, è la prima iniziativa a livello mondiale intrapresa per discutere un approccio comune a contrasto della grave minaccia ransomware, che riguarda in particolare tutti gli stati più digitalizzati. Baldoni ha guidato la delegazione italiana.