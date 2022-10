WhatsApp testa gruppi con 1024 partecipanti

WhatsApp testa una modifica dei gruppi portando a 1024 il numero dei partecipanti, attualmente sono 512. Non è ancora una funzione ufficiale e ancora non è chiaro quando potrebbe diventarlo. Attualmente sono in corso dei test a numero chiuso per i partecipanti iscritti al canale beta di WhatsApp. Con questa novità la chat cerca di rivaleggiare con la concorrenza in particolare con telegram, i cui gruppi possono arrivare a contenre fino a 200 mila utenti. WhatsApp sarebbe al lavoro anche su altre modifiche relative come l'introduzione dei link per le chiamate e la possibilità di bloccare la cattura degli screenshot quando all'interno di una conversazione sono presenti elementi effimeri.